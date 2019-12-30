В Самарской области осужденные сыграли в постановке по шекспировской пьесе «Макбет»

СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-30T16:15:32+03:00

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Театр музыкальной комедии Тольятти совместно с колонией-поселением № 1 создали социально-культурный проект, в котором принимают участие осужденные.

- Цель проекта – пропаганда моральных, нравственных, гражданских и духовных идей и ценностей, привлечение осужденных к культуре и искусству, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Самарской области.

Так, в рамках проекта осужденные из театрального кружка, созданного в КП-1, приняли участие в премьере спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Макбет». Режиссером постановки выступил художественный руководитель театра музыкальной комедии Олег Куртанидзе. Все актеры по итогам постановки получили поощрение от начальника колонии-поселения, подполковника внутренней службы Евгения Белана.

ИСТОЧНИК KP.RU