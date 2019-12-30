2019-12-30T16:31:58+03:00
Общество

Стало известно, куда отправится первый самолет из Самары в 2020 году

Самый ранний рейс из аэропорта Курумоч запланирован на 6 утра
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: аэропорт КурумочФото: аэропорт Курумоч
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В аэропорту Курумоч рассказали, куда и во сколько полетит первый рейс из Самары в новом году. Любителей полетать после новогодней ночи 1 января 2020 года отправят в Москву.

- Первый рейс из Самары в новом году вылетит в 6:05 в Москву. Его выполнит авиакомпания «Аэрофлот». Самолет примет аэропорт Шереметьево, - рассказали в пресс-службе самарского аэровокзала.

Что касается первого самолета, который 1 января прилетит в Курумоч, то это тоже будет рейс «Аэрофлота». Посадка намечена на 9:55 по местному времени. Отметим, что за новогодние праздники самарский аэропорт планирует обслужить 455 рейсов, то есть 57 в день. Среди популярных направлений по России — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Омск и Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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