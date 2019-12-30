В Самаре двое грабителей напали на девушку в баре на Владимирской

СЕГОДНЯ 16:52 2019-12-30T16:52:32+03:00

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В Самаре полицейские задержали грабителей, которые напали на 22-летнюю девушку в баре на улице Владимирской. Двое мужчин похитили у работницы заведения 12 тысяч рублей.

- Девушка рассказа, что вечером 26 ноября в бар зашли двое мужчин. Один из них закрыл дверь и ударил ее рукой. После этого неизвестные забрали из кассы выручку, сигареты и личные вещи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснили полицейские, на девушку напали двое неоднократно судимых местных жителей 49-ти и 29-ти лет. В отношении них стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчины рассказали, что деньги и сигареты разделили между собой, а личные вещи выкинули. Сейчас они находятся под арестом.

Полицейские просят всех, кто мог пострадать от рук злоумышленников, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 278-22-22 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU