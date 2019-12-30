Самарцев, ждущих переселения из аварийных домов, приглашают в Департаменте управления имуществом

СЕГОДНЯ 19:17 2019-12-30T19:17:26+03:00

Придти в департамент надо до 2 февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Речь идет о тех, кого планируют расселить в 2020 году

Изменить размер текста: A A

Департамент управления имуществом городского округа Самара напоминает, что на территории городского округа Самара реализуется Национальный проект «Жилье и городская среда», в рамках которого действует государственная программа Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 29.03.2019 № 179.

Владельцев жилых помещений, расположенных в аварийных домах, запланированных к расселению в будущем году приглашают в Департаменте управления имуществом (Самара по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 17). Явиться туда нужно до 02 февраля 2020 года. Самарцам придется обратиться в единое окно для определения способа переселения: приобретение жилого помещения или выплаты возмещения за изымаемое жилое помещение.

При себе необходимо иметь:

- документ, удостоверяющий личность;

- документы, подтверждающие права собственности на объекты недвижимости.

В противном случае земельные участки и жилые помещения будут изъяты в порядке статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, т.е. за них выплатят возмещение.

Перечень домов, расселение которых планируется в 2020 году, можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU