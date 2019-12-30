В Самаре в новогоднюю ночь на площади Куйбышева будут дежурить 300 сотрудников правопорядка

СЕГОДНЯ 21:02 2019-12-30T21:02:04+03:00

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В Самаре в новогодние праздники пройдут более 500 мероприятий. В новогоднюю ночь крупнейшее массовое скопление народа ожидается на площади Куйбышева. В это время дежурить на площади будет 300 человек: полицейские, сотрудники охранных предприятий и добровольные народные дружины. Площадь оградят специальными барьерами, а впускать посетителей будут через арки металодетекторов.

Также в праздничные дни на территории областной столицы действует особый противопожарный режим. Так нельзя проводить мероприятия в помещениях при закрытых на ключ решетках на окнах. Вблизи зданий и внутри их нельзя применять пиротехнические изделия, открытый огонь. Елку нельзя украшать марлей и ватой, которые не пропитаны огнезащитным составом. Также во время массовых мероприятий в помещении нельзя полностью гасить свет и допускать перезаполнения народом помещения.

Традиционно всех просят осторожно относиться к бесхозным вещам и сообщать о их обнаружении по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU