В ДТП на ул.Советской Армии пострадали двое маленьких детей
Двое маленьких детей пострадали в дорожной аварии вечером воскресенья. Двухлетний и пятилетний мальчики находились в салоне автомобиля «Рено Логан» - оба на заднем сидении в автокреслах. Машина стояла на ул.Советской Армии между пр.Карла Маркса и ул.Стара Загора в районе дома №156, когда в нее сзади влетел ВАЗ-21900 под управлением 28-летнего водителя.
В результате обоим мальчишкам потребовалась помощь медиков.
- Оба ребенка на машине «Скорой» были доставлены в больницу, - сообщили в ГИБДД.
К счастью, повреждения оказались незначительными. Детям была оказана помощь и назначено амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU