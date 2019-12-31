В ДТП на ул.Советской Армии пострадали двое маленьких детей

СЕГОДНЯ 10:30 2019-12-31T10:30:52+03:00

Малыши находились в стоящей машине в детских креслах, но все равно уехали с места происшествия на «Скорой»

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Двое маленьких детей пострадали в дорожной аварии вечером воскресенья. Двухлетний и пятилетний мальчики находились в салоне автомобиля «Рено Логан» - оба на заднем сидении в автокреслах. Машина стояла на ул.Советской Армии между пр.Карла Маркса и ул.Стара Загора в районе дома №156, когда в нее сзади влетел ВАЗ-21900 под управлением 28-летнего водителя.

В результате обоим мальчишкам потребовалась помощь медиков.

- Оба ребенка на машине «Скорой» были доставлены в больницу, - сообщили в ГИБДД.

К счастью, повреждения оказались незначительными. Детям была оказана помощь и назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU