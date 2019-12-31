2019-12-31T12:34:40+03:00
Общество

Стало известно, сколько снегоуборщиков вышли на борьбу с непогодой в Самаре

Ожидается, что за сутки на дороги города выпадет до 10 мм осадков
Ольга НОВИКОВА
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Дороги Самары занесло снегомДороги Самары занесло снегомФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Коммунальщики Самары отчитались, сколько техники вышло на дороги города для борьбы с последствиями снегопада. В мэрии сообщили, что 31 декабря только для расчистки улично-дорожной сети МП «Благоустройство» уже увеличило количество техники до 168 единиц, а дорожных рабочих, которые занимаются уборкой вручную, - до 242 человек.

- С учетом изменившихся условий коммунальные службы города наращивают силы и средства для более оперативной расчистки снега и вывоза его на полигоны, - сообщили в горадминистрации. - Ожидается, что за сутки выпадет около 8-10 мм осадков.

Работы организованы во всех районах города. Например, коммунальщики трудятся на улицах Главная, Белорусская, Куйбышева, Фрунзе, М. Горького, Некрасовская, Самарская, Молодогвардейская, Мичурина, Авроры, Гагарина, Врубеля, Тухачевского, Киевская, Агибалова, Спортивная, Аэродромная, Победы, Антонова-Овсеенко, Солнечная, 9 просека, XXII Партсъезда, Вольская, Краснодонская, Воронежская, Каховская, С. Лазо, пр. Кирова, Заводское шоссе и др.

В ночь на 1 января на улицы города собираются отправить около 240 единиц техники. Привлекут и субподрядчиков. Вывозить снег на полигоны будет 55 камазов, а число комбинированных машин, которые убирают снег, подметают дороги и рассыпают реагенты, вырастет до 46 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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