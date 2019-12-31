Капот всмятку: на трассе М-5 «Газель» лоб в лоб столкнулась с легковушкой
30 декабря в Сергиевском районе произошло серьезное ДТП. На трассе М-5 «Урал» «Газель» двигалась в направлении Самары, ее 33-летний водитель решил обогнать едущие впереди авто, которые, по его мнению, двигались слишком медленно. Выехав на встречку, фургон лоб в лоб влетел в «Хонду», которой управлял 35-летний автомобилист.
- В результате ДТП пострадали оба водителя автомобилей, им было назначено амбулаторное лечение, - сообщили в ГИБДД.
В целом за вчерашний день на дорогах Самарской области зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими. При этом 9 человек получили ранения различной степени тяжести, один - погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU