Капот всмятку: на трассе М-5 «Газель» лоб в лоб столкнулась с легковушкой

СЕГОДНЯ 14:07 2019-12-31T14:07:48+03:00

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30 декабря в Сергиевском районе произошло серьезное ДТП. На трассе М-5 «Урал» «Газель» двигалась в направлении Самары, ее 33-летний водитель решил обогнать едущие впереди авто, которые, по его мнению, двигались слишком медленно. Выехав на встречку, фургон лоб в лоб влетел в «Хонду», которой управлял 35-летний автомобилист.

- В результате ДТП пострадали оба водителя автомобилей, им было назначено амбулаторное лечение, - сообщили в ГИБДД.

В целом за вчерашний день на дорогах Самарской области зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими. При этом 9 человек получили ранения различной степени тяжести, один - погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU