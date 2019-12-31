2019-12-31T14:20:10+03:00
Общество

На каких улицах Самары запрещена остановка и стоянка 31 декабря

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут
Ольга НОВИКОВА
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Автомобилистов призывают внимательно следить за дорожными знакамиАвтомобилистов призывают внимательно следить за дорожными знакамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Администрация Самары обнародовала список улиц, на которых запрещена остановка и стоянка транспорта 31 декабря. В список вошли ул. Фрунзе от ул. Комсомольская до ул. Некрасовская, нечетная сторона ул. Чапаевская от ул. Комсомольская до ул. Венцека, нечетная сторона ул. Молодогвардейская от ул. Комсомольская до ул. Венцека, нечетная сторона ул. Самарская от ул. Пионерская до ул. Ленинградская, ул. Комсомольская от ул. Фрунзе до ул. Молодогвардейская, ул. Пионерская от ул. Фрунзе до ул. Самарская, ул. Венцека от ул. Фрунзе до ул. Самарская, ул. Некрасовская от ул. Фрунзе до ул. Галактионовская и ул. Красноармейская от ул. Фрунзе до ул. Галактионовская.

Кроме того, нельзя будет оставлять машины на четной стороне ул. Фрунзе от ул. Некрасовская до ул. Красноармейская с 15:00 до 21:00, а также на нечетной стороне этого отрезка улицы с 06:00 до 12:00.

- Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования и ориентироваться на знаки дорожного движения, - предупреждает мэрия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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