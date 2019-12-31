На каких улицах Самары запрещена остановка и стоянка 31 декабря

СЕГОДНЯ 14:20 2019-12-31T14:20:10+03:00

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Администрация Самары обнародовала список улиц, на которых запрещена остановка и стоянка транспорта 31 декабря. В список вошли ул. Фрунзе от ул. Комсомольская до ул. Некрасовская, нечетная сторона ул. Чапаевская от ул. Комсомольская до ул. Венцека, нечетная сторона ул. Молодогвардейская от ул. Комсомольская до ул. Венцека, нечетная сторона ул. Самарская от ул. Пионерская до ул. Ленинградская, ул. Комсомольская от ул. Фрунзе до ул. Молодогвардейская, ул. Пионерская от ул. Фрунзе до ул. Самарская, ул. Венцека от ул. Фрунзе до ул. Самарская, ул. Некрасовская от ул. Фрунзе до ул. Галактионовская и ул. Красноармейская от ул. Фрунзе до ул. Галактионовская.

Кроме того, нельзя будет оставлять машины на четной стороне ул. Фрунзе от ул. Некрасовская до ул. Красноармейская с 15:00 до 21:00, а также на нечетной стороне этого отрезка улицы с 06:00 до 12:00.

- Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования и ориентироваться на знаки дорожного движения, - предупреждает мэрия.

ИСТОЧНИК KP.RU