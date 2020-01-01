Новым ректором Самарского государственного института культуры стал бывший пресс-секретарь политеха

1 Янв. 2020 2020-01-01T11:16:30+03:00

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Самарский государственный институт культуры (СГИК) получил нового ректора, правда, пока с приставкой «исполняющий обязанности». Им стала бывший пресс-секретарь СамГТУ Ольга Наумова. Приказ об этом подписал министр культуры Владимир Мединский.

- Уверен, что Ольга Сергеевна сумеет поднять работу вуза на новую высоту, - написал в Twitter депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

Ольга Наумова на протяжении нескольких лет руководила пресс-службой самарского политеха. Уже бывший ректор СГИК Элеонора Куруленко возглавила институт в 2010 году. В 2020 году ей исполняется 70 лет и по уставу вуза она больше не может занимать эту должность. В 2020 году в СГИК пройдут выборы нового ректора.

ИСТОЧНИК KP.RU