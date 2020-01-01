2020-01-01T12:08:50+03:00
Происшествия

На перекресте проспекта Масленникова и улицы Мичурина трактор коммунальщиков пробил ковшом автобус

К счастью, ДТП обошлось без пострадавших
Кирилл КАРИМОВ
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instagram.com/samara_dtp_officialinstagram.com/samara_dtp_officialФото: Instagram.com
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Предновогодние дороги в Самаре всегда полны неожиданностей. Так, в понедельник, 30 декабря, на пересечении проспекта Масленникова и улицы Мичурина не поделили дорогу автобус 47-го маршрута и коммунальный трактор.

По предварительным данным, во время маневра разворота трактор задел ковшом автобус с пассажирами. Отвал угодил в левую заднюю часть салона, пробив стекло.

В дорожном инциденте никто не пострадал. Кто виноват в ДТП и будет восстанавливать автобус решат в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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