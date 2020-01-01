2020-01-01T12:48:18+03:00
Происшествия

Жертва метели: на трассе М-5 в Самарской области погиб водитель «двенашки»

Мужчина врезался в грузовик
Кирилл КАРИМОВ
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Машине сильно досталосьМашине сильно досталосьФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Последний день 2019 года выдался снежным, из-за чего в Самарской области произошло множество ДТП. Некоторые из них, к сожалению, со смертельным исходом. Так, днем 31 декабря на трассе М-5 «Урал» в Исаклинском районе ВАЗ-2112 превратилась в груду металлолома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По данным полиции, 56-летней водитель легковушки не выбрал безопасной скорости, после чего ВАЗ занесло на встречку. Там машина столкнулась с большегрузом Volvo.

«Двенашка» получила серьезные повреждения, а ее водитель погиб от полученных травм на месте. Сейчас правоохранители выясняют все детали дорожного инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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