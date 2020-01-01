Дмитрий Азаров лично «починил» праздничную иллюминацию на площади Славы

1 Янв. 2020 2020-01-01T13:14:04+03:00

Руководитель региона может и слова добрые сказать, и электропроводку отремонтировать

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Хоть 2020 год уже и наступил, но поток поздравлений с ним не ослабевает. Так, губернатор 63-го региона в дополнение к своему серьезному поздравлению, записал вместе с «веселыми и находчивыми» юмористическое видео.

- Все знают, что губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров большой друг движения «Самарский КВН», -написали в своем Instagram молодые комики. - В канун нового 2020 года помимо традиционного поздравления глава области записал ещё одно. И сделал это по-квновски, с участием Самарских КВНщиков из команды «ЭлектроДмитрий».

Глава региона, говоря теплые слова, сталкивается в ролике с тем, что дата «2020» гаснет на площади Славы. К нему на помощь приходят два бородача в спецовках, Но Дмитрий Азаров сам чинит иллюминацию.

- И пусть в год крысы никакой символ не перегрызет вам провода, которые дают энергию, - философически говорит в конце ролика губернатор.

kvn_samara Дмитрий Азаров в Самаре сам починил новогоднюю иллюминацию

ИСТОЧНИК KP.RU