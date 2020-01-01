В массовом ДТП в Самарской области погиб один человек

1 Янв. 2020 2020-01-01T15:10:54+03:00

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Во вторник, 31 декабря, в Нефтегорском районе Самарской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. К сожалению, авария оказалась смертельной для одного из водителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, 57-летний водитель Citroen шел на скорости, которая была явно выше безопасной при такой погоде. Около 4:15 он потерял управление, после чего авто вылетело на встречную полосу, где столкнулось с Renault, после чего в машину въехал ВАЗ-21099.

От полученных травм на месте умер второй водитель, управлявший Renault. Шофера из Citroen госпитализировали подоспевшие на место аварии медики. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU