2020-01-01T15:10:54+03:00
Происшествия

В массовом ДТП в Самарской области погиб один человек

Предполагаемый виновник аварии не рассчитал свои силы
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Дорога не прощает ошибокДорога не прощает ошибокФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Во вторник, 31 декабря, в Нефтегорском районе Самарской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. К сожалению, авария оказалась смертельной для одного из водителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, 57-летний водитель Citroen шел на скорости, которая была явно выше безопасной при такой погоде. Около 4:15 он потерял управление, после чего авто вылетело на встречную полосу, где столкнулось с Renault, после чего в машину въехал ВАЗ-21099.

От полученных травм на месте умер второй водитель, управлявший Renault. Шофера из Citroen госпитализировали подоспевшие на место аварии медики. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24