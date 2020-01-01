В автомобильной аварии с рейсовым автобусом под Самарой пострадали три человека

1 Янв. 2020 2020-01-01T15:54:21+03:00

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Утром во вторник, 31 декабря, в Елховском районе Самарской области на дороге «Самара-Ульяновск» произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба облГлавка.

- В условиях снегопада 32-летний водитель Nissan Primera не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, - говорят в полиции. – После этого он столкнулся с автобусом Man Lion's Regio, следовавший по маршруту Самара-Казань. От удара иномарку отбросило в кювет.

В момент ДТП в рейсовом автобусе находились 49 пассажиров и два водителя. Из них никто не пострадал, а вот водителю двум пассажирам Nissan не повезло – все они с различными травмами были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU