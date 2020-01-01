2020-01-01T20:04:10+03:00
Происшествия

Невнимательный водитель в Самарской области отправил своих маленьких пассажиров на больничную койку

Мужчина не справился с управлением в условиях снегопада
Кирилл КАРИМОВ
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Дорога не прощает ошибокДорога не прощает ошибокФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Во вторник, 31 декабря, в Камышлинском районе Самарской области на трассе М-5 произошло ДТП, в результате которого пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По данным полиции, водитель в условиях снегопада не обеспечил возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. Из-за этого вазовская «десятка» с башкирскими номерами влетела в барьерное ограждение.

Пострадали два ребенка, находившихся в салоне авто – девочка 10 и мальчик 4 лет. Ребята были доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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