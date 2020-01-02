2020-01-02T09:45:46+03:00
Происшествия

Валялись в снегу все в крови: полиция проводит проверку по факту драки в тольяттинском клубе

Мужчины сцепились между собой прямо в новогоднюю ночь
Александра БУДАЕВА
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Фото: patrultlt.vaztvФото: patrultlt.vaztv
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В ночь с 31 декабря на 1 января в одном из развлекательных заведений Тольятти завязалась драка, свидетели выложили фото в соцсети, пользователи "опознали" развлекательный центр Maison на ул.Юбилейной.

Драка была ожесточенной, мужчины были все в крови, без рубашек. Причины конфликта между ними пока не известны.

В областной полиции сообщили, что по факту произошедшего уже начали проверку и установили личности всех, кто участвовал в драке.

Между тем, тольяттинцы пишут, что это происшествие было не единственным в новогоднюю ночь - так, утром 1 января молодой человек якобы сильно ударил девушку в кафе, расположенном в микрорайоне Шлюзовом, в соцсетях просят откликнуться очевидцев конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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