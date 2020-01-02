Раскошелятся: в Тольятти выросла стоимость проезда в общественном транспорте

2 Янв. 2020 2020-01-02T10:39:50+03:00

За поездку в общественном транспорте теперь придется платить 29 рублей

Изменить размер текста: A A

С 1 января в Тольятти выросла стоимость проезда на общественном транспорте. Разница составила 1 рубль (вместо 28 тольяттинцы теперь будут платить 29 рублей за одну поездку), но вызвала в соцсетях бурю негодования.

Более того, как сообщает tlt.ru, с 1 января в городе отменяются льготы на проезд для студентов и школьников в коммерческих маршрутках.

С нового года проезд по единой транспортной карте в Тольятти стоит 26 рублей, а по "безлимиткам" - в среднем от 10,1 до 14,5 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU