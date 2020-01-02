2020-01-02T13:52:25+03:00
Наука

Самарский ученый получил президентский грант за разработку, которую можно использовать в ракетостроении

Сумма гранта составила 600 тысяч рублей
Александра БУДАЕВА
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Фото: Самарский университетФото: Самарский университет
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Самарский ученый вошел в список победителей конкурса 2020 года на получение гранта от президента РФ. Гранты в размере 600 тысяч рублей выделяются молодым ученым - кандидатам наук для исследований, которые должны быть проведены за 2 года.

Всего было выделено 400 грантов, на них претендовали 1509 человек со всей страны.

Как сообщает пресс-служба Самарского университета, кандидат технических наук Артур Сафин получил грант в направлении “Технические и инженерные науки”. Не так давно он закончил факультет двигателей летательных аппаратов, сейчас молодой человек работает на кафедре автоматических систем энергетических установок Самарского университета.

Артур Сафин разрабатывает специальные звукопоглощающие материалы и конструкции, которые в будущем можно будет использовать в ракетостроении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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