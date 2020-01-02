В Самаре, Сызрани и по области ночью могут ударить 20-градусные морозы

2 Янв. 2020 2020-01-02T17:15:24+03:00

Синоптики прогнозируют, что холоднее всего будет в низинах

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В Самарской области в ночь с четверга на пятницу могут ударить морозы: в среднем по области ожидается -9-14 °C, а в низких местах столбики термометров могут опуститься до -15-20°C. Также местами пройдет небольшой снег, ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Днем в пятницу, 3 января, станет значительно теплее: будет облачно с прояснениями, местами обещают небольшой снег. Воздух "прогреется" до -1-6 °C, ветер обещают юго-западный 8-13 метров в секунду.

- В новогодние праздники погода в губернии находится под влиянием активных фронтальных разделов атлантического вихря, поэтому погода неустойчивая с резкими колебаниями температуры воздуха, - говорят в Приволжском УГМС. - В дальнейшем, с прохождением через регион холодного атмосферного фронта, температура воздуха вновь начнёт понижаться.

ИСТОЧНИК KP.RU