2020-01-02T17:52:02+03:00
Происшествия

Первое ЧП на Фрунзенском мосту: под колесами авто вылетела крышка люка

Сидевшие в машине, к счастью, отделались легким испугом
Александра БУДАЕВА
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После ЧП крышку люка просто положили на местоПосле ЧП крышку люка просто положили на местоФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Сегодня на Фрунзенском мосту автомобилист едва не попал в аварию. К счастью, в машине были дети, так что водитель двигался небыстро и в опасной ситуации среагировал быстро.

- Я ехал по крайней правой полосе в четыре часа дня, - вспоминает Михаил Игнатов. - Вдруг я почувствовал удар, остановился, выглянул, оказывается, это была крышка люка, ее отбросило примерно на метр.

Автомобилист вызвал ГИБДД, осмотрел машину - она сильно не пострадала, только колпак от колеса куда-то пропал.

По словам Михаила Игнатова, люк и крышка оказались очень своеобразной конструкции: крышка просто накладывается сверху, при этом на ней нет выступов по краям, фактически крышка ничем не закреплена.

В этот раз автомобилист отделался легким испугом, потратил чуть более получаса на ожидание ГИБДД и визит в шиномонтажку, плюс заплатил 500 рублей за починку колеса. Но что бы случилось, если бы машина ехала на более высокой скорости? "Комсомолка" следит за развитием событий.

Вот в такую дыру при плохом раскладе можно угодить колесом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вот в такую дыру при плохом раскладе можно угодить колесомФото: Предоставлено "Комсомолке"

ИСТОЧНИК KP.RU

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