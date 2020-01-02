Первое ЧП на Фрунзенском мосту: под колесами авто вылетела крышка люка
Сегодня на Фрунзенском мосту автомобилист едва не попал в аварию. К счастью, в машине были дети, так что водитель двигался небыстро и в опасной ситуации среагировал быстро.
- Я ехал по крайней правой полосе в четыре часа дня, - вспоминает Михаил Игнатов. - Вдруг я почувствовал удар, остановился, выглянул, оказывается, это была крышка люка, ее отбросило примерно на метр.
Автомобилист вызвал ГИБДД, осмотрел машину - она сильно не пострадала, только колпак от колеса куда-то пропал.
По словам Михаила Игнатова, люк и крышка оказались очень своеобразной конструкции: крышка просто накладывается сверху, при этом на ней нет выступов по краям, фактически крышка ничем не закреплена.
В этот раз автомобилист отделался легким испугом, потратил чуть более получаса на ожидание ГИБДД и визит в шиномонтажку, плюс заплатил 500 рублей за починку колеса. Но что бы случилось, если бы машина ехала на более высокой скорости? "Комсомолка" следит за развитием событий.
Вот в такую дыру при плохом раскладе можно угодить колесомФото: Предоставлено "Комсомолке"
ИСТОЧНИК KP.RU