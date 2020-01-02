В Самарской области вылетела с трассы и перевернулась машина с ребенком внутри

2 Янв. 2020 2020-01-02T21:35:49+03:00

В полиции считают, что водитель не справился с управлением Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В результате аварии пострадали три человека

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1 января около 11 часов утра в Кинель-Черкасском районе улетела в кювет иномарка, в аварии пострадали три человека.

- Автомобиль ехал по направлению из Самары в Бугуруслан, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в ГУ МВД России по Самарской области. - Предположительно, водитель не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.

Пострадали три человека: сам водитель, женщина-пассажир и 17-летняя девочка-подросток. Мужчина получил травму головы, женщина - ушиб спины, несовершеннолетняя - синяки.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU