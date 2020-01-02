В Самарской области вылетела с трассы и перевернулась машина с ребенком внутри
1 января около 11 часов утра в Кинель-Черкасском районе улетела в кювет иномарка, в аварии пострадали три человека.
- Автомобиль ехал по направлению из Самары в Бугуруслан, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в ГУ МВД России по Самарской области. - Предположительно, водитель не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.
Пострадали три человека: сам водитель, женщина-пассажир и 17-летняя девочка-подросток. Мужчина получил травму головы, женщина - ушиб спины, несовершеннолетняя - синяки.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU