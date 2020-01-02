Появился из ниоткуда: в Самаре иномарка сбила пешехода в темноте
Мужчина погиб на месте происшествия
Полиция разбирается в обстоятельствах ДТПФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вечером 2 января в Самаре иномарка Hyundai Solaris сбила пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте.
- ДТП произошло на участке между поселками Озерки и Управленченским, - уточнили в ГУ МВД Росиси по Самарской области. - Пострадавший погиб на месте.
За рулем легковушки был 45-летний мужчина, информации о том, мог ли он избежать ДТП, пока нет. Полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU