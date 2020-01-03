2020-01-03T09:51:16+03:00
Общество

Появилась программа развлечений в «Самарской Олимпийской деревне» на 3 января

Гостей парка ждут самые разнообразные мероприятия от олимпиады в валенках до концерта
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарская Олимпийская деревняФото: Самарская Олимпийская деревняФото: vk.com
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Стала известна программа развлечений в «Олимпийской деревне» возле стадиона «Самара Арена» на пятницу, 3 января. Одним из ключевых развлечений сегодня станет «Олимпиада в валенках». Гостям «Олимпийской деревни» предстоит бегать в валенках, кататься на коньках, одетых поверх валенок, прыгать и перетягивать канаты в валенках.

Начнется мероприятие в 14:00. До этого же — в 12:00 — запланировано праздничное выступление для детей. В 17:00 самарцев зовут опробовать фан-аттракцион «Сани». В 19:00 в «Олимпийской деревне» пройдет детская дискотека, в 20:00 — живой концерт группы «Куйбышев».

Напомним, что с 12:00 до 22:00 гости «Олимпийской деревни» смогут бесплатно посетить 15 бесплатных спортивно-развлекательных площадок. Добраться до парка можно на бесплатных шаттлах, которые ходят от остановки «Улица Алма-Атинская» («Мерседес-Центр»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Появилась программа развлечений в «Самарской Олимпийской деревне» на 3 января
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