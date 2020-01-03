В Самаре парень на Chevrolet Lanos отправил на больничную койку женщину-пешехода

3 Янв. 2020 2020-01-03T13:33:48+03:00

Молодой водитель сбил женщину, когда она переходила дорогу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Ночью 2 января на улице Партизанской в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Примерно в 00:25 в районе дома № 206 под колеса Chevrolet Lanos угодила 55-летняя женщина.

- За рулем иномарки находился 19-летний молодой человек, чей стаж вождения составляет чуть более одного года. Он наехал на женщину, когда та переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пешеход получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU