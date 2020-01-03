2020-01-03T15:26:01+03:00
Происшествия

В Самарской области Hyundai Sonata вылетел с трассы в кювет: пострадали две маленькие девочки

Детей госпитализировали в нейрохирургическое отделение
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские проводят проверку по факту ДТППолицейские проводят проверку по факту ДТПФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейские разбираются в деталях ДТП, которое произошло вечером в четверг, 2 января, на 21 км 200 м трассы «СамараПугачевЭнгельсВолгоград». Там примерно в 21:00 улетел в кювет автомобиль Hyundai Sonata с двумя детьми в салоне.

- Иномаркой управлял 28-летний молодой человек. Он, двигаясь со стороны Чапаевска в направлении Самары, нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и съехал в правый кювет, где машина опрокинулась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате пострадали две девочки 2017 и 2015 годов рождения. Обе находились на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве. Их на машине скорой помощи увезли в больницу. Сейчас дети находятся в нейрохирургическом отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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