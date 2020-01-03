Жители Сызрани ищут сбежавшую в первый день Нового года собаку в зеленом платье

3 Янв. 2020 2020-01-03T20:20:28+03:00

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В Сызрани хозяева ищут Тирамису, которую они потеряли 1 января. Йоркширский терьер убежал от них во время прогулки в районе Московского шоссе.

- Собака пропала примерно в 14:30. Возможно, она перебежала через дорогу в сторону Дворца пионеров. Просьба помочь с поисками, - написали владельцы четвероногого питомца в соцсетях.

Приметы Тирамису: окрас сталь-подпалый, нестриженая, клеймо на животе TPI-4098. Была в зеленом платье. Всех, кто что-либо знает о местонахождении собаки, просят звонить по телефонам: 89372303030 или 89372373131. К слову, с начала Нового года это уже едва ли не третий потерянный йоркширский терьер в Сызрани.

ИСТОЧНИК KP.RU