Самарский губернатор пообещал подарить билеты в театр за лучшие новогодние снимки
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил жителям региона немного разнообразить свои зимние каникулы. Глава региона решил провести у себя в инстаграме конкурс фотографий с новогодними украшениями.
- Предлагаю конкурс. Выкладывайте фото новогодних украшений городов и сел, отмечайте меня. За лучшие снимки – билеты в театр, - написал на своей странице в соцсети Дмитрий Азаров.
У желающих поучаствовать в конкурсе будет около недели, чтобы сделать самый красивый снимок и опубликовать его в инстаграме. Победителя выберут голосованием в сторис после завершения новогодних праздников.
ИСТОЧНИК KP.RU