Самарский губернатор пообещал подарить билеты в театр за лучшие новогодние снимки

3 Янв. 2020 2020-01-03T20:52:12+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил жителям региона немного разнообразить свои зимние каникулы. Глава региона решил провести у себя в инстаграме конкурс фотографий с новогодними украшениями.

- Предлагаю конкурс. Выкладывайте фото новогодних украшений городов и сел, отмечайте меня. За лучшие снимки – билеты в театр, - написал на своей странице в соцсети Дмитрий Азаров.

У желающих поучаствовать в конкурсе будет около недели, чтобы сделать самый красивый снимок и опубликовать его в инстаграме. Победителя выберут голосованием в сторис после завершения новогодних праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU