2020-01-04T17:50:41+03:00
Здоровье

В Самарской области вручили первые подарочные наборы «Наше сокровище»

Такой комплект будут дарить всем жителям Самарской области, ставшими родителями впервые
Кристина АДАЕВА
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Фото: Правительства Самарской областиФото: Правительства Самарской области
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С 1 января в Самарской области действует новая мера поддержки семей с детьми, инициированная губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым - подарочные наборы для первенцев «Наше сокровище». Первые подарочные наборы уже передали жителям региона, ставшими родителями в этом году.

В числе первых подарочный набор оценила семья Потаповых. Их дочка Анечка стала первым младенцем, появившемся на свет в Самаре в этому году.

- Подарки получать всегда приятно, особенно к такому замечательному событию, как рождение ребенка, — сказал Александр Потапов. — Наш главный «подарок» — дочка Анна. Мы уже успели посмотреть, что находится в коробке, и ее содержимое нас очень порадовало. Спасибо за это нашему губернатору Дмитрию Азарову.

Новоиспеченные родители отметили, что в подарке учтены все потребности первых месяцев жизни младенца. В наборе 27 позиций: комбинезоны, ползунки, средства гигиены, фотоальбом, флеш-карта для хранения фотографий, постельные принадлежности. А сам контейнер можно использовать для игрушек. Общая стоимость одного подарочного набора 10 тыс. рублей. Все предметы — местного производства, что, безусловно, является важной поддержкой производителей детских товаров.

Этот подарок собирали знающие люди, учитывая советы педиатров и многодетных мам, поэтому здесь все самое нужное, без чего не обойтись. Нам очень приятно, что о нас и других семьях, где рождается первенец, позаботился губернатор. Сегодняшний день войдет в историю нашей семьи, — делится впечатлениями счастливая мама Анжелика Потапова.

Такие же подарки при выписки получили родители из Сызрани и Тольятти. Планируется, что в 2020 году наборы получат порядка 13 тысяч родителей, проживающих в Самарской области. Из областного бюджета на это выделили более 127 млн рублей.

- Сегодня на государственном уровне достаточно мер поддержки при рождении второго и последующих детей. Это и материнский капитал, и льготы по ипотечному кредиту, и различные пособия. А вот мер, стимулирующих рождение первенца, не так много. Мы решили исправить эту ситуацию, – отметил Дмитрий Азаров, вручая подарок одной из семей. - Мы заинтересованы в том, чтобы семьи были крепкими, большими, и каждый чувствовал поддержку и заботу.

Родителям двойняшек и близнецов тоже не придется делить комплект между детьми — подарок полагается каждому малышу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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