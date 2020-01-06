Под Самарой женщина погибла, въехав в трансформаторную будку

6 Янв. 2020 2020-01-06T10:02:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Ранним утром шестого января на трассе между Самарой и Красным Яром случилось ДТП. 32-летняя женщина ехала за рулем автомобиля КИА и в какой-то момент она потеряла управление своей машиной и выехала на обочину. Здесь ее авто продолжило движение. Автомобилистка въехала в трансформаторную будку, столкновение было довольно сильным, всю переднюю часть машины смяло.

- Женщина от полученых телесных повреждений скончалась на месте ДТП. По результатам проверки, которая проводится прямо сейчас, будет принято процессуальное решение, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Аварий произошла в шесть утра. Напомним, что ранее ГУ МЧС РФ по Самарской области предупреждали о плохих погодных условиях и тумане местами по области. Зимой полицейские призывают водителей быть особенно внимательными, не превышать скорость и не нарушать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU