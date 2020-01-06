В ужасном пожаре в Сызрани сгорела женщина, 10-летняя девочка в больнице с ожогами
В Сызрани на пожаре сгорела 55-летняя женщина, ее 10-летняя внучка оказалась в больнице с ужасными ожогами. ЧП случилось в частном доме по ул. Троекуровская, 66. Огонь возник в 3.43 ночи, на место происшествия выехали МЧС - 25 человек, шесть пожарных машин.
- Огонь был ликвидирован в 4.28. Пожар разгулялся на площади 100 квадратных метров, - отметили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.
В пожаре погибла хозяйка дома, девочке повезло чуть больше - она отделалась страшными ожогами и сейчас находится в больнице. Специалисты выясняют, что именно произошло. Скорее всего в случившемся виноват аварийный режим работы электропроводки.
ИСТОЧНИК KP.RU