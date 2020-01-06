В Самаре ищут мужчину, который в новогоднюю ночь сбил во дворе пешехода и уехал

6 Янв. 2020 2020-01-06T13:56:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Самарская полиция ищет водителя джипа или кроссовера, который ранним утром 1 января, около трех часов ночи, сбил мужчину 39 лет во дворе Сиреневого переулка на Кряже. Как сообщил пострадавший, автомобилист даже не остановился, чтобы помочь ему и скрылся с места ДТП.

- Просим всех, кто знает какую-то информацию об этой аварии, сообщить в отдел полиции, который находится к вам ближе всего, или же позвонить по телефону 8(846)951-91-21, 89871545994, 020, - отмечают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В полиции не уточнили, как сейчас себя чувствует пострадавший. Однако же он явно хочет отомстить обидчику за неудачную новогоднюю ночь. Также отмечается, что мужчина находился на проезжей части, но это была дворовая территория.

ИСТОЧНИК KP.RU