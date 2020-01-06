В Самаре мужчина разбился насмерть, упав с Фрунзенского моста

6 Янв. 2020 2020-01-06T16:06:22+03:00

Пока неясно, был ли он пьян или принял такое решение самостоятельно

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В Самаре случилось первое ЧП на Фрунзенском мосту. Сегодня днем, шестого января, с него упал мужчина. По словам очевидцев, сначала он долго стоял у края, глядя вниз через перила. А потом полетел вниз, возможно, оступившись.

- Это было очень страшно, все произошло мгновенно, без звука практически. Было немного машин и людей вокруг, но никто ничего не успел понять, - рассказали очевидцы.

Очевидцы вызвали экстренные службы, которые прибыли достаточно быстро. У мужчины была разбита голова. Но, как стало известно КП-Самара, помощь врачей бедолаге уже не понадобилась. В причинах ЧП будут разбираться компетентные специалисты.

Сначала он долго стоял у края. Фото: читатель КП

ИСТОЧНИК KP.RU