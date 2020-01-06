В Самаре мужчина разбился насмерть, упав с Фрунзенского моста
В Самаре случилось первое ЧП на Фрунзенском мосту. Сегодня днем, шестого января, с него упал мужчина. По словам очевидцев, сначала он долго стоял у края, глядя вниз через перила. А потом полетел вниз, возможно, оступившись.
- Это было очень страшно, все произошло мгновенно, без звука практически. Было немного машин и людей вокруг, но никто ничего не успел понять, - рассказали очевидцы.
Очевидцы вызвали экстренные службы, которые прибыли достаточно быстро. У мужчины была разбита голова. Но, как стало известно КП-Самара, помощь врачей бедолаге уже не понадобилась. В причинах ЧП будут разбираться компетентные специалисты.
Сначала он долго стоял у края. Фото: читатель КП
ИСТОЧНИК KP.RU