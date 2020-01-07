2020-01-07T09:16:14+03:00
Общество

По площади Куйбышева пойдут рождественские хороводы

В городе организуют народные гулянья
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Днем во вторник, 7 января, в Самаре отметят Рождество. Для этого всех жителей и гостей города приглашают на народные гуляниья. Традиционно массовые праздничные мероприятия пройдут на площади имени Куйбышева. Там будет организован большой праздник с выступлениями творческих коллективов, рождественской ярмаркой, спортивными состязаниями и хороводами. Мероприятия начнутся в 14 часов с выступления театра народной песни "Добро". Концерт продолжат дуэт "Кирилл да Марья", казачий ансамбль, а затем детские творческие коллективы. Также будет зачитано рождественское поздравление Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия. Параллельно с посещением концерта все гости площади Куйбышева смогут покататься на двух катках и посетить Усадьбу самарского Деда Мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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