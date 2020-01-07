В Тольятти водитель вазовской легковушки пошел на таран снегоуборочной машины

7 Янв. 2020 2020-01-07T12:21:16+03:00

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В Тольятти поздней ночью седьмого января случилось не самое обычное ДТП. 40-летний водитель 99-й Лады ехал по улице Дзержинского и уже собирался повернуть на Московский проспект. Но по главной дороге в этот момент ехала огромная снегоуборочная машина: в автограде всю ночь шел снег и коммунальщики торопились привести улицы в порядок. Но нашему автомобилисту не терпелось скорее прибыть к месту назначения. Поэтому пропускать снегоуборщик он не стал. 37-летний волитель, который и сидел за рулем КамАЗа, не успел срегаировать на помеху.

- В итоге в аварии пострадала 35-летняя пассажирка легковушки. Ей назначили амбулаторное лечение, - отмечают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Брать на таран снегоуборочную машину

Сейчас полиция проводит проверку, по ее итогам выявят виновного в аварии и примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU