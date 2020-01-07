2020-01-07T12:21:16+03:00
Происшествия

В Тольятти водитель вазовской легковушки пошел на таран снегоуборочной машины

Пассажирка "Лады" оказалась в больнице
Анастасия МЫШКИНА
Поделиться:
В легковушке пострадала пассажиркаВ легковушке пострадала пассажирка
Изменить размер текста:

В Тольятти поздней ночью седьмого января случилось не самое обычное ДТП. 40-летний водитель 99-й Лады ехал по улице Дзержинского и уже собирался повернуть на Московский проспект. Но по главной дороге в этот момент ехала огромная снегоуборочная машина: в автограде всю ночь шел снег и коммунальщики торопились привести улицы в порядок. Но нашему автомобилисту не терпелось скорее прибыть к месту назначения. Поэтому пропускать снегоуборщик он не стал. 37-летний волитель, который и сидел за рулем КамАЗа, не успел срегаировать на помеху.

- В итоге в аварии пострадала 35-летняя пассажирка легковушки. Ей назначили амбулаторное лечение, - отмечают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Брать на таран снегоуборочную машину

Брать на таран снегоуборочную машину

Сейчас полиция проводит проверку, по ее итогам выявят виновного в аварии и примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тольятти водитель вазовской легковушки пошел на таран снегоуборочной машины
Двое детей пострадали при столкновении двух иномарок на перекрестке улиц Авроры и Промышленности
По площади Куйбышева пойдут рождественские хороводы
В Самарской области ищут беспалого Киллера
Стало известно, как будут ходить автобусы в рождественскую ночь 2020 в Самаре от храмов
Дмитрий Азаров на "Весте" заложил пару крутых виражей
Волга-Волга и СуперСани: Самарцев ждут в Олимпийской деревне на "Рождественские празднества"
В Самаре мужчина разбился насмерть, упав с Фрунзенского моста
Сам в больницу и пассажира захватил: в Самаре водитель "Гранты" устроил ДТП на Вольской
В Самаре ищут мужчину, который в новогоднюю ночь сбил во дворе пешехода и уехал
В ужасном пожаре в Сызрани сгорела женщина, 10-летняя девочка в больнице с ожогами
Жить будем дольше и богаче, но нескоро: власти Самарской области рассказали о будущем региона