"Мозгов нет, а дури много": в Тольятти молодые люди показали удаль, проскакав по крышам автомобилей

7 Янв. 2020 2020-01-07T13:50:30+03:00

Их упражнения попали на видео, а хозяева машин уже написали заявление в полицию

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В Тольятти молодые люди решили попрыгать по крышам машин и попали на видео. Теперь им предстоит ответить за свои спортивные упражнения по закону.

ЧП случилось возле дома по ул. Кулибина 2а. Камера на подъезде зафиксировала, как группа молодых людей выходит из двери. В компании две девушки и парни. Молодые люди сначала идут вперед. Потом юноши решают показать молодецкую удаль, вскакивают на капот ближайшей припаркованной машины и начинают скакать по тем, которые стоят рядом.

- Сейчас нанесенный ущерб устанавливается. Личности хулиганов установлены, заявление уже в полиции, - пишут в группе "Патруль Тольятти".

Комментаторы под видео парней не поддержали и признали их способ "понтануться перед девчонками" не самым удачным. К тому же внимательные зрители заметили, как один из парней перед этим плюнул на пол в подъезде. Также известно, что хулиганы - несовершеннолетние.

По закону парням может грозить административная или уголовная ответственность, в зависимости от размера нанесенного ущерба. Но эксперты считают, что в таких случаях владельцы авто и родители хулиганов скорее всего достигнут некой договоренности.

В Тольятти подростки прыгают по машинам. Видео: Патруль Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU