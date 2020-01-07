2020-01-07T14:11:07+03:00
Происшествия

В Сызрани сняли на видео как женщина упала из окна и переломала руки и ноги

В больнице у пострадавшей также диагностировали травму головы
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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На прошлой неделе в Сызрани чуть не произошла трагедия. 3 января из окна дома на проспекте Королева, 8 выпала женщина. Об этом сообщает портал КТВ-Луч. К счастью женщина выжила.

Происходящее засняли на виде жители дома напротив. Пока женщина лежала на асфальте около подъезда, ее соседи вызвали скорую помощь. И были с ней рядом до приезда медиков. Сотрудники экстренной службы положили пострадавшую на носился и погрузили в карету «скорой» и доставили ее в больницу.

По данным издания, в медицинском учреждении у женщины диагностировали переломы рук и ног, а также травму головы.

Подробности случившегося сейчас выясняют полицейские.

В Сызрани женщина упала из окна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Сызрани сняли на видео как женщина упала из окна и переломала руки и ноги
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