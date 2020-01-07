В жуткой аварии на трассе Самара — Бугуруслан погибли два человека

7 Янв. 2020 2020-01-07T17:21:46+03:00

В одной из машин был 9-летний ребенок

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Во вторник, 7 января, в 15.30 в Кинельском районе на 50- км трассы Самара — Бугуруслан лоб в лоб столкнулись автомобили «Датсун» и «Лада Приора».

Иномарка с номерами Оренбургской области двигалась со стороны Самары. По информации ГУ МВД России по Самарской области, ее водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с отечественной легковушкой. Передние части кузовов обеих машин полностью смяло.

В результате этой страшной аварии погибли два пассажира Приоры — мужчина и женщина. Они скончались от полученных травм до приезда скорой помощи. Водитель отечественного авто выжил, но получил серьезные повреждения. Также в аварии пострадали водитель «Датсун» и 9-летний мальчик, который находился с ним в машине. По словам очевидцев, ребенок был не пристегнут. Он получил множественные травмы.

Сейчас в подробностях аварии разбираются полицейские, устанавливают и опрашивают очевидцев случившегося. По факту аварии правоохранители проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU