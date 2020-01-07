2020-01-07T20:40:22+03:00
Общество

На площади Куйбышева поставлен новогодний рекорд Самары

Его установила усадьба самарского Деда Мороза
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Администрация СамарыФото: Администрация Самары
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На площади Куйбышева продолжаются праздничные развлечения. Помимо рождественских мероприятий и работы двух катков, там по прежнему открывает свои двери усадьба самарского деда Мороза.

Как сообщили представители городской администрации, в этом году местный новогодний интерактив побил собственный рекорд посещаемости прошлого года. В этот раз в гости к самарскому Деду Морозу пришли более 20 тысяч человек.

- С 28 декабря и во время новогодних каникул посетили Усадьбу самарского Деда Мороза на пл. Куйбышева. Уже побит рекорд прошлого года! Волшебное пространство посещают и туристические группы, которые в Рождество приехали в наш город, - сообщается в Твиттере администрации Самары.

До закрытия усадьбы Деда Мороза на площади Куйбышева остался всего один день. Она будет работать до 8 января с 12:00 до 20:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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