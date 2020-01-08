2020-01-08T00:18:55+03:00
Общество

Избитую женщину обнаружили в Тольятти на ледовом поле

Она без сознания лежала в 800 метрах от речного вокзала
Анастасия МЫШКИНА
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Женщину эвакуировали на берег и отдали врачам. Фото: Андрей ДербеневЖенщину эвакуировали на берег и отдали врачам. Фото: Андрей Дербенев
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В Тольятти спасателям пришлось эвакуировать с ледового поля избитую женщину. Ее обнаружил один из рыбаков в восьмиста метрах от речного вокзала. Бедняжка лежала на льду уже без сознания. Рыбак тут же позвонил в службу спасения и рассказал о женщине со следами серьезных побоев, которая не может передвигаться самостоятельно. Спасатели Центра гражданской защиты отправились на выручку.

Как рассказал руководитель Центра Андрей Дербенев, женщину без сознания нашли достаточно быстро. Ее эвакуировали на берег с ледяного поля и передали врачам. Сейчас известно, что пострадавшей женщине 38 лет. У нее предварительно диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

Сейчас женщину отвезли во вторую городскую больницу. Когда она придет в себя, выяснением обстоятельств трагедии займется полиция. Им предстоит найти виновника, который чуть не погубил женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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