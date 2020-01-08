2020-01-08T09:30:07+03:00
Происшествия

В Самарской области инспектор ДПС попался на взятке в 20 тысяч рублей

Мужчину задержали, а его руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности
Михаил ГОРЮНОВ
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Расследование продолжаетсяРасследование продолжаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области на коррупции попался инспектор ДПС ОГИБДД МУ МВД России "Сызранское". Старшего лейтенанта Кожухова задержали в ноябре 2019 года сотрудники УФСБ региона.

- Он проводил проверку в отношении местного жителя, нарушившего ПДД. За то, чтобы квалифицировать нарушение как менее значительное, он потребовал 20 тысяч рублей, - сообщает "Волжская Коммуна" со ссылкой на правоохранительные органы.

По имеющимся сведениям, деньги офицер получил в своем рабочем кабинете в здании на улице Кирова в Сызрани. Человек, передававший ему деньги, действовал в рамках оперативного эксперимента.

На Кожухова возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы. Руководители инспектора, по информации облМВД, привлечены к дисциплинарной ответственности. Расследованием дела занимаются следователи СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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