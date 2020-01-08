2020-01-08T12:45:23+03:00
Общество

Фрунзенский мост заработает в полном объеме в марте 2020 года

Сейчас трасса функционируют в тестовом режиме, специалисты изучают все ее плюсы и минусы
Геннадий ВЕТРОВ
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Мостовой переход уже активно работает в тестовом режимеМостовой переход уже активно работает в тестовом режимеФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Перед наступлением Нового года жители региона наконец-то дождались открытия Фрунзенского моста. Сейчас переход и съезды с него работают в тестовом режиме, с ограничением скорости до 40 километров в час на небольшом участке по улице Фрунзе, но скоро ситуация изменится.

- Транспорт уже сейчас может проехать по мосту в обе стороны. Сейчас специалисты проводят мониторинг интенсивности движения автомобилей по объекту, режимов работы светофоров, уличного освещения, сооружений мостового перехода для выявления возможных недочетов и их оперативного устранения. Официальный ввод в эксплуатацию готовых участков моста запланирован в марте 2020 года, - рассказали строители объекта.

Фрунзенский мост должен стать важны звеном в транспортной сети города. Он разгрузит другие похожие объекты и обеспечит выход на дорогу от улице Шоссейной до границы Самары, свяжет "Южный город" и Самарское Заречье с историческим центром. В перспективе мостовой переход обеспечит пропуск транспортных потоков в сторону федеральных автодорог М-32 и М-5.

Напомним, что общая протяженность новой автомобильной трассы составляет 2,67 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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