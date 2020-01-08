Мертвых бомжей в Самаре будут эвакуировать за 3 миллиона рублей в год

8 Янв. 2020 2020-01-08T13:10:57+03:00

Ежегодно количество невостребованных умерших варьируется от 700 до 900 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В муниципальной программе развития сферы ритуальных услуг озвучили сумму, заложенную на эвакуацию умерших лиц без определенного места жительства. На 2020 год там заложено 3 миллиона рублей, сообщает "СитиТраффик".

Всего на подобные действия с расчетом на 2019-2028 годы в городском бюджете предусмотрено 37,3 миллионов рублей. Как подсчитали в профильном департаменте, количество таких невостребованных умерших, захоронением которых приходится заниматься за счет городской козны, составляет от 700 до 900 человек в год.

Согласно планам на 2019-2028 годы в общей сложности на реализацию программы развития сферы ритуальных услуг в областном центре заложено 462,8 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU