В Жигулевске молодой парень на иномарке сбил невнимательного пешехода

8 Янв. 2020 2020-01-08T15:45:59+03:00

Автомобиль тоже получил серьезные повреждения Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Во вторник 7 января примерно в 12-25 в Жигулевске произошло ДТП. 22-летний водитель автомобиля "ЗАЗ Сенс" на улице Интернационалистов сбил 48-летнего мужчину.

- Пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте. Регулируемый пешеходный переход был в зоне его видимости, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Мужчина получил телесные повреждения. На машине скорой помощи его доставили в больницу. Сейчас невнимательного горожанина отпустили домой. По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой сотрудники полиции примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU