Олимпийская деревня у "Самара Арены" продолжит работу после новогодних каникул

8 Янв. 2020 2020-01-08T17:35:19+03:00

Об этом сообщили в министерстве спорта региона

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Праздники заканчиваются, но не окончательно. Так, по-новогоднему отдохнуть можно будет возле стадиона "Самара Арена". Функционирующая там Олимпийская деревня продолжит работать после каникул.

- С 9 января парк продолжит работу в режиме зоны активного отдыха и спорта: будут функционировать катки, горки, лыжня, инклюзивный парк, - сообщили в министерстве спорта Самарской области.

Отметим, что торжественно открытие Олимпийской деревни состоялось 28 декабря. Новый год в парке встретили около 20 тысяч человек. Ежедневно для горожан там предлагалась большая праздничная программа - проводились концерты и соревнования. Сегодня там работали интерактивные площадки и терем Снегурочки.

ИСТОЧНИК KP.RU