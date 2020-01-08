2020-01-08T17:35:19+03:00
Общество

Олимпийская деревня у "Самара Арены" продолжит работу после новогодних каникул

Об этом сообщили в министерстве спорта региона
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
У "Самары Арены" продолжают ждать гостейУ "Самары Арены" продолжают ждать гостейФото: соцсети
Изменить размер текста:

Праздники заканчиваются, но не окончательно. Так, по-новогоднему отдохнуть можно будет возле стадиона "Самара Арена". Функционирующая там Олимпийская деревня продолжит работать после каникул.

- С 9 января парк продолжит работу в режиме зоны активного отдыха и спорта: будут функционировать катки, горки, лыжня, инклюзивный парк, - сообщили в министерстве спорта Самарской области.

Отметим, что торжественно открытие Олимпийской деревни состоялось 28 декабря. Новый год в парке встретили около 20 тысяч человек. Ежедневно для горожан там предлагалась большая праздничная программа - проводились концерты и соревнования. Сегодня там работали интерактивные площадки и терем Снегурочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На маршрутках, следующих из Новокуйбышевска в Самару, появилось расписание и повысилась цена за проезд
В Самаре откорректировали каток на площади Славы
На Фрунзенском мосту нашли и заварили "прыгающие люки"
Под Самарой большегруз врезался в "Рено", пассажирка иномарки погибла
Олимпийская деревня у "Самара Арены" продолжит работу после новогодних каникул
В Тольятти девушка на "ватрушке" влетела в дерево и впала в кому
В Жигулевске молодой парень на иномарке сбил невнимательного пешехода
Из ЦУМ Самара из-за ЧП эвакуировали 50 человек
В Самарской области собака Тинто помогла поймать уголовника с наркотиками
В Самаре в ресторане "Каледония" произошел пожар
Мертвых бомжей в Самаре будут эвакуировать за 3 миллиона рублей в год
Фрунзенский мост заработает в полном объеме в марте 2020 года
Самарец в новогоднюю ночь убил своего знакомого кувалдой
Нарушительница и ее сын в реанимации: стали известны подробности смертельного ДТП на трасе Самара-Бугуруслан
В Тольятти на перекрестке столкнулись "Лада Калина" и "Митсубиси", есть пострадавшие
В Самарской области инспектор ДПС попался на взятке в 20 тысяч рублей
Избитую женщину обнаружили в Тольятти на ледовом поле
Самарские туристы, застрявшие в аэропорту Алматы из-за снегопада, смогли вылететь домой
На площади Куйбышева поставлен новогодний рекорд Самары
Хоккейная «Лада» начала 2020 год с победы над «Дизелем»
Тольяттинская гонка на собачьих упряжках «Волга Квест» стала частью Мировой Арктической серии
В жуткой аварии на трассе Самара — Бугуруслан погибли два человека