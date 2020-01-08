Под Самарой большегруз врезался в "Рено", пассажирка иномарки погибла

8 Янв. 2020 2020-01-08T18:01:59+03:00

Водитель и 12-летний ребенок, находившиеся в салоне легкового авто, попали в больницу

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 8 января, в Самарской области произошла серьезная авария. На 19 километре трассы Красный Яр - Отрадный столкнулись "Рено" и большегруз ГАЗ-63. В 13-25 на место ДТП выехал техногенный отряд Поисково-спасательной службы региона.

- В результате столкновения легковой автомобиль вынесло с дороги в кювет. В иномарке находились двое взрослых и ребенок 12 лет, - рассказывают в пресс-службе ПСС.

К сожалению, не обошлось без жертв. От полученных травм скончалась пассажирка "Рено". Ее извлекли из салона в 16-40 и передали сотрудникам полиции. Ребенок и водитель госпитализированы.

Сейчас сотрудники областного МВД проводят проверку по факту трагедии. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU