2020-01-08T18:01:59+03:00
Происшествия

Под Самарой большегруз врезался в "Рено", пассажирка иномарки погибла

Водитель и 12-летний ребенок, находившиеся в салоне легкового авто, попали в больницу
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте ЧП работали спасателиНа месте ЧП работали спасатели
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Сегодня днем, 8 января, в Самарской области произошла серьезная авария. На 19 километре трассы Красный Яр - Отрадный столкнулись "Рено" и большегруз ГАЗ-63. В 13-25 на место ДТП выехал техногенный отряд Поисково-спасательной службы региона.

- В результате столкновения легковой автомобиль вынесло с дороги в кювет. В иномарке находились двое взрослых и ребенок 12 лет, - рассказывают в пресс-службе ПСС.

К сожалению, не обошлось без жертв. От полученных травм скончалась пассажирка "Рено". Ее извлекли из салона в 16-40 и передали сотрудникам полиции. Ребенок и водитель госпитализированы.

Сейчас сотрудники областного МВД проводят проверку по факту трагедии. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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