2020-01-08T20:40:03+03:00
Происшествия

На заброшенной даче в Тольятти нашли мужскую кисть и нижнюю часть его туловища

Личность погибшего пока не установлена, его смерть наступила около месяца назад
Михаил ГОРЮНОВ
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Следователи разбираются в обстоятельствах жуткой трагедииСледователи разбираются в обстоятельствах жуткой трагедииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Днем 3 января в заброшенном дачном доме на 2-й линии СНТ "Урожай" в Тольятти местные жители наткнулись на жуткую находку. Примерно в 12 часов там были обнаружены части тела неизвестного мужчины.

- Там нашли кисть правой руки и нижнюю часть туловища с ногами. По предварительным сведениям, смерть человека наступила около месяца назад, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник, знакомый с ситуацией.

На месте происшествия работали полицейские и следователи. Использовалась служебно-разыскная собака. Там же были изъяты возможные улики.

Сейчас фрагменты тела отправлены в морг. Назначено судебно-медицинское исследование. Устанавливается личность погибшего и обстоятельства его смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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