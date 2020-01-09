В Похвистневском районе пенсионер на Renault Logan устроил ДТП с пьяным велосипедистом

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:59:19+03:00

Пенсионер на иномарке "догнал" пьяного велосипедиста и уложил его на больничную койку Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Водителю двухколесного транспорта теперь придется провести некоторое время в больнице

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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло утром в среду, 8 января, в Похвистневском районе. Там около 8:00 под колеса иномарки угодил велосипедист.

- 65-летний мужчина, двигаясь на автомобиле Renault Logan со стороны села Нижнеаверкино в направлении Похвистнева, неправильно выбрал дистанцию и наехал на 50-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего водитель двухколесного транспорта угодил в больницу. По данным полицейских, он был пьян, а на его велосипеде не было светоотражающих элементов.

ИСТОЧНИК KP.RU