В Похвистневском районе пенсионер на Renault Logan устроил ДТП с пьяным велосипедистом
Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло утром в среду, 8 января, в Похвистневском районе. Там около 8:00 под колеса иномарки угодил велосипедист.
- 65-летний мужчина, двигаясь на автомобиле Renault Logan со стороны села Нижнеаверкино в направлении Похвистнева, неправильно выбрал дистанцию и наехал на 50-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате произошедшего водитель двухколесного транспорта угодил в больницу. По данным полицейских, он был пьян, а на его велосипеде не было светоотражающих элементов.
ИСТОЧНИК KP.RU