В Самаре парень на иномарке толкнул припаркованную «Шкоду» в автобус и наехал на ее водителя

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:24:26+03:00

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В Самаре полицейские разбираются в деталях массового ДТП, которое произошло утром в среду, 8 января, на улице Георгия Димитрова. Там примерно в 9 часов столкнулись «Датсун», «Шкода», автобус, а также пострадал пешеход. По предварительным данным стражей порядка, аварию спровоцировал 22-летний водитель первой иномарки.

- Водитель автомобиля «Датсун», двигаясь со стороны улицы Тополей в направлении улицы Молодежной, отвлекся во время движения и наехал на припаркованную «Шкоду». После этого «Датсун» сбил 56-летнего водителя «Шкоды», который находился на дороге, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В дальнейшем от удара «Шкоду» отбросило на припаркованный впереди автобус Hyundai. Водителя на момент ДТП в салоне не было. В результате случившегося пострадал водитель «Шкоды» и 30-летняя пассажирка другой иномарки. Госпитализация им не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU