В Самаре улицу Ново-Садовую перекроют в районе Постникова оврага

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:02:56+03:00

Движение перекроют по направлению из города Фото: Альберт ДЗЕНЬ

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В Самаре в пятницу, 10 января, частично перекроют одну из главных магистралей города - улицу Ново-Садовую. Виной всему - авария на водоводе.

- 10 января с 21:00 до завершения работ будет частично ограничено движение транспорта по улице Ново-Садовой в районе Постникова оврага. Направление из города, - сообщили в твиттере представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Скажется ли перекрытие улицы Ново-Садовой на движении общественного транспорта, пока не уточняется. Автомобилистов же просят заранее планировать свои поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU