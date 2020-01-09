В Самаре улицу Ново-Садовую перекроют в районе Постникова оврага
Движение ограничат частично
Движение перекроют по направлению из городаФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Самаре в пятницу, 10 января, частично перекроют одну из главных магистралей города - улицу Ново-Садовую. Виной всему - авария на водоводе.
- 10 января с 21:00 до завершения работ будет частично ограничено движение транспорта по улице Ново-Садовой в районе Постникова оврага. Направление из города, - сообщили в твиттере представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
Скажется ли перекрытие улицы Ново-Садовой на движении общественного транспорта, пока не уточняется. Автомобилистов же просят заранее планировать свои поездки.
ИСТОЧНИК KP.RU